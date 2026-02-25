SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
25.02.2026 10:51:00
Wärmepumpen: Darum sind sie in Deutschland so teuer
Habecks Heizgesetz ist abgeschafft, trotzdem soll die üppige Förderung für Wärmepumpen erst mal bestehen bleiben. Dabei ist sie ein Grund dafür, dass Hausbesitzer hierzulande deutlich mehr zahlen als anderswo. Was sie vom Ausland lernen könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!