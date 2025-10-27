Wafer Works (Shanghai) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wafer Works (Shanghai) A ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wafer Works (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Wafer Works (Shanghai) A einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 378,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at