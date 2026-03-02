Wafer Works (Shanghai) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wafer Works (Shanghai) A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Wafer Works (Shanghai) A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 305,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 264,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Wafer Works (Shanghai) A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Wafer Works (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,27 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,29 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at