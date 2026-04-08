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08.04.2026 03:35:38
Waffenruhe im Iran treibt Börsen in Ostasien an - Nikkei legt fast 5 Prozent zu
SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der angekündigten Waffenruhe im Iran kräftig gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Mittwochmorgen (Ortszeit) um fast fünf Prozent auf 56.020 Punkte zu. Der südkoreanische KOSPI rangierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus.
Die Börse in Südkorea hat aufgrund der starken Kursbewegung gar vorübergehend den Handel ausgesetzt, um die extreme Volatilität zu dämpfen. Der australische S&P ASX 200 startete den Handelstag mit einem Plus von fast drei Prozent ebenfalls positiv.
Die Märkte reagieren damit vor allem auf die jüngsten Aussagen des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi, wonach die Straße von Hormus während der Waffenruhe geöffnet würde. Der Ölpreis für ein Fass der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juni ist daraufhin deutlich unter die Marke von 100 Dollar (86 Euro) gesunken.
Die ostasiatischen Volkswirtschaften sind stark von Öllieferungen über die zuvor praktisch geschlossene Straße von Hormus vor Iran abhängig. Die Leitindizes der japanischen und südkoreanischen Börsen haben deswegen wegen des Iran-Kriegs zum Teil kräftig nachgegeben. Aktuell liegen sie fünf beziehungsweise sieben Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs. /fkr/DP/zb
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