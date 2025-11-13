|
Wafrah for Industry and Development Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wafrah for Industry and Development Bearer hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,39 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Wafrah for Industry and Development Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 28,6 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 31,42 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
