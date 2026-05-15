Wafrah for Industry and Development Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wafrah for Industry and Development Bearer lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Wafrah for Industry and Development Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,9 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at