Wafrah for Industry and Development Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wafrah for Industry and Development Bearer ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wafrah for Industry and Development Bearer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Wafrah for Industry and Development Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,44 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,670 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,3 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 95,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at