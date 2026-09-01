01.09.2026 19:33:38

Wagenknecht: Merz führt uns näher an Krieg mit Russland

BERLIN (dpa-AFX) - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an Maßnahmen gegen Russland wegen des gescheiterten Drohnenanschlags von Leipzig. "Selbst wenn Russland dahinterstehen sollte, ist eine Drohne, die keinerlei Schaden angerichtet hat, kein Grund, eine brandgefährliche Eskalation anzuheizen", sagte Wagenknecht. Dies könne in einem Krieg mit Russland enden.

Die Russland zugeschriebenen Drohnen seien nicht explodiert, fügte sie hinzu. Die Bundesregierung habe nicht auf den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines reagiert, der von der Ukraine ausgegangen sei. Wagenknecht wirft Bundeskanzler Friedrich Merz vor, die Lage mit Russland zu eskalieren: "Merz führt uns immer näher an einen Krieg mit Russland."

Die Bundesregierung hatte erklärt, der gescheiterte Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle gehe nach ihren Erkenntnissen auf Russland zurück. Sie kündigte eine Reihe von Maßnahmen zur Vergeltung des Angriffs an, darunter die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn und die Kündigung des Vertrags über das Russische Haus in Berlin sowie weitere Sanktionen./vsr/DP/he

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