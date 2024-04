Wagenknecht will bei Europawahl mindestens fünf Prozent schaffen

Berlin (Reuters) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) strebt bei der Europawahl im Juni einen Stimmenanteil von mindestens fünf Prozent an.

Das sagte die gleichnamige Co-Parteichefin am Donnerstag in Berlin zu Journalisten. Wagenknecht bezeichnete die erste Wahl für das neu gegründete BSW als schwierig. Es gebe nicht viele Parteien, die sich in Deutschland gegründet und schon wenige Monate später ein Ergebnis von mindestens fünf Prozent erreicht hätten. BSW-Anhänger gehe es auch nicht so gut wie dem akademischen urbanen Milieu und sie interessierten sich auch weniger für die anstehende Europawahl.

(Bericht von Sarah Marsh, geschrieben von Christian Krämer, redigiert vonb Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)