Wagniskapitalförderung für Startups läuft weiter

BERLIN (Dow Jones)--Startups können auch in Zukunft auf eine staatliche Förderung der Wagniskapitalfinanzierung hoffen. Das Programm "Invest" soll auch über das Jahr 2020 hinaus fortgeführt werden, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Seit dem Start des Programms im Mai 2013 gab es bereits fast 10.000 Förderfälle mit einem Fördervolumen von rund 160 Millionen Euro." Damit seien rund 800 Millionen Euro Wagniskapital für Startups bezuschusst worden.

Das Ministerium beruft sich auf eine Evaluation durch das Beratungsunternehmen ExperConsult und sieht das Ziel seines Programms erreicht. "Invest" habe zu einer Belebung des privaten Beteiligungsmarktes in Deutschland beigetragen, erklärte Altmaier. Fast die Hälfte der geförderten Investoren habe erstmals in ein junges Unternehmen investiert, zugleich seien die Startups im Vergleich zur Kontrollgruppe "überdurchschnittlich innovativ und erfolgreich", ergänzte das Ministerium. Mit dem Programm erhalten Privatinvestoren für ihren Anteilserwerb einen steuerfreien Erwerbszuschuss in Höhe von 20 Prozent der Investitionssumme.

July 02, 2020