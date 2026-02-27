Wah Seong hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wah Seong hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,82 Prozent auf 592,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Wah Seong 984,4 Millionen MYR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,210 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Wah Seong 0,200 MYR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,18 Prozent auf 2,61 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,18 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

