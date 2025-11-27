Wah Seong: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wah Seong hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Wah Seong 0,030 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Wah Seong mit einem Umsatz von insgesamt 599,9 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 5,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at