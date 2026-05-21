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21.05.2026 06:31:29
Wah Seong stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wah Seong hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,01 MYR gegenüber 0,050 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Wah Seong mit einem Umsatz von insgesamt 451,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 37,27 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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