Wah Seong hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Wah Seong 421,3 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 599,9 Millionen MYR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at