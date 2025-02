WAHL 2025/Klingbeil: 'Gutes Duell in der demokratischen Mitte'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat das TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) als "gutes Duell in der demokratischen Mitte" gewürdigt. "Ich glaube, das ist für die politische Kultur in diesem Land gerade auch in diesen Zeiten nicht unwichtig", sagte er in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Gleichzeitig lobte er den Auftritt von Scholz in dem ersten von zwei geplanten TV-Duellen. "Ich fand, der Kanzler war sehr faktenstark", sagte er. Der Auftritt des CDU-Chefs habe dagegen dessen "Zickzack-Kurs" verdeutlicht, zum Beispiel in seiner Haltung zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine./mfi/DP/zb