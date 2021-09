WAHL: Abgrenzen ohne auszuschließen - Grüne distanziert zur Linken

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Diskussion über ein mögliches Linksbündnis bemühen sich die Grünen um Abgrenzung von der Linkspartei, ohne eine Koalition direkt auszuschließen. Zwar sagte Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im "Handelsblatt": "Es gibt in der Sozialpolitik, der Kindergrundsicherung und bei Mindestlöhnen sicher Schnittmengen". Sie betonte aber Differenzen in der Außenpolitik und auch in der Industriepolitik. "Was nicht geht ist ein Kurs, der sagt: Die Unternehmen sind böse und müssen nach allen Regeln der Kunst gegängelt werden. Das höre ich von der Linkspartei bei vielen Reden im Bundestag."

Göring-Eckardt fügte hinzu: "Die Linkspartei muss nun entscheiden, ob sie regierungsfähig werden will und wie verlässlich sie dabei etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik ist." Und in Richtung der Linken-Führung: "Ich hatte von den neuen Parteivorsitzenden erwartet, dass sie daran arbeiten. Das ist bislang allerdings nicht passiert."

Auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock blieb bei ihrer Linie, die Linke außenpolitisch als nicht regierungsfähig einzustufen. "Die nächste Bundesregierung muss endlich wieder eine aktive, pro-europäische Außenpolitik betreiben", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag). Dafür müssten "alle Regierungsparteien voll und ganz hinter der europäischen außenpolitischen Verantwortung stehen". Die Linke lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr aber ab und will die Nato durch ein kollektives Bündnis unter Einschluss Russlands ersetzen./and/DP/zb