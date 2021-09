WAHL/Bartsch: 'Müssen für uns als Linke einige Grundfragen stellen'

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des schwachen Linken-Ergebnisses bei der Bundestagswahl hat Spitzenkandidat Dietmar Bartsch eine tiefgreifende Analyse gefordert. "Wir müssen für uns als Linke einige Grundfragen stellen", sagte Bartsch am Sonntagabend. "Es lag nicht am Wahlkampf, sondern wir haben in den letzten Jahren meines Erachtes einige Fehler gemacht. Die gilt es zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen." Bartsch betonte: "Dieses Unentschiedensein, diese Zerstrittenheit in der Linken, die wir hatten, die hat auf jeden Fall geschadet."

Zugleich sagte er, die "Rote-Socken-Kampagne" der Union habe der Linken nicht geholfen. "Und natürlich hat auch die Polarisierung - Olaf Scholz oder Armin Laschet - selbstverständlich uns geschadet." Doch müsse die Linke sich jetzt selbst hinterfragen, was in den letzten Jahren falsch gelaufen sei.