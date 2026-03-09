09.03.2026 10:11:38

Wahl in Baden-Württemberg ohne Folgen für den Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Mit seinen sechs Stimmen ist Baden-Württemberg ein Schwergewicht im Bundesrat. Nur Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kommen auf die gleiche Stimmenzahl, die von der Bevölkerungsgröße abhängt. Der Ausgang der Landtagswahl hat jedoch keine Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse in der Länderkammer.

Das Land mit seiner grün-schwarzen Landesregierung gehörte schon bisher nicht zum schwarz-roten Lager der Bundesregierung. Daran hätte sich auch nichts geändert, wenn in Stuttgart die politischen Vorzeichen gewechselt hätten, also die CDU den Ministerpräsidenten gestellt und die Grünen auf Platz 2 verwiesen hätte.

Union und SPD, die Koalitionspartner im Bund, sind von einer Mehrheit im Bundesrat weit entfernt. Sie verfügen dort gerade einmal über 20 der 69 Stimmen. Diese kommen aus dem Saarland (SPD-Alleinregierung), aus Sachsen (schwarz-rote Koalition), Berlin (schwarz-rote Koalition), Hessen (schwarz-rote Koalition) und vom künftig voraussichtlich rot-schwarz regierten Land Brandenburg.

In den Koalitionsverträgen auf Landesebene wird in der Regel festgeschrieben, dass sich das Land bei Abstimmungen im Bundesrat zu Fragen enthält, in denen sich die Koalitionspartner nicht einig sind. Denn die Stimmabgabe eines Landes im Bundesrat muss einheitlich sein. Enthaltungen wirken im Bundesrat wie ein Nein./sk/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen