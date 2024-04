Wahl in Indien hat begonnen - Partei von Ministerpräsident Modi Favorit

Kairana/Chennai (Reuters) - Die Wahl in Indien als größter Demokratie der Welt hat am Freitag begonnen.

Fast eine Milliarde Wahlberechtigte können ihre Stimme in den nächsten Monaten abgeben, mit einem Ergebnis wird Anfang Juni gerechnet. Die Partei Bharatiya Janata Party (BJP) von Ministerpräsident Narendra Modi gilt nach Umfragen als klarer Favorit. Modi könnte so eine dritte Amtszeit antreten. Obwohl sich zwei Dutzend Oppositionsparteien zusammengeschlossen haben, wird der BJP aufgrund der Popularität Modis besonders bei der Religionsgruppe der Hindus eine Chance sogar auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament eingeräumt. Damit könnte Modi auch Verfassungsänderungen durchsetzen.

Modi hatte sich zuletzt stark für die Hindus eingesetzt, die etwa 80 Prozent der Einwohner Indiens ausmachen. Kritiker werfen ihm vor, dies auch auf Kosten der rund 200 Millionen Muslime im Land zu tun und damit Spannungen zu erhöhen. Hindus würden in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und bei Arbeitsplätzen bevorzugt.

Unter Modi hat das Land zuletzt ein kräftiges Wirtschaftswachstum verzeichnet, was Forscher auch für die nächsten Jahre vorhersagen. Trotzdem ist Arbeitslosigkeit und Armut nach wie vor ein großes Thema auch bei der jetzigen Wahl.

Diese ist in sieben Phasen eingeteilt. Die erste, die jetzt begonnen hat, ruft 166 Millionen Wahlberechtigte in 102 Wahlkreisen an die Urnen. Modi rief die Inder auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: "Ich fordere vor allem die jungen und Erstwähler auf, in großer Zahl wählen zu gehen", schrieb er im Kurznachrichtendienst "X". "Schließlich wird jeder Wahlzettel gezählt und jede Stimme hat Bedeutung."

