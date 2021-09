WAHL: Klingbeil sieht starken Auftritt von Scholz bei TV-Triell

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat aus Sicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil beim zweiten großen TV-Triell vor der Bundestagswahl voll überzeugt. "Er hat gezeigt, dass er Kanzlerformat hat. Er hat gezeigt, dass er Ideen hat, wie wir das Land jetzt in schwierigen Zeiten voranbringen können", sagte Klingbeil dem ZDF unmittelbar im Anschluss an die Sendung. Sowohl in der Frage Klima als auch bei der Gesundheitspolitik und der Frage, wie man das Land zusammenhalten könne, habe Scholz "klare und souveräne" Antworten geliefert./bk/DP/zb