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Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG



07.10.2026 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 7. Oktober 2026 – Die endgültige Übernahme der Procimmo Group AG im Sommer entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Um das Wachstum dieser strategischen Säule zu begleiten und ihre Governance zu stärken, erweitert die Vaudoise Asset Management AG, Eigentümerin der Procimmo Group AG, Berninvest AG und Vaudoise Real Estate AG, ihren Verwaltungsrat um zwei neue Mitglieder. Cornel Widmer und Frédéric Traimond wurden an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2026 gewählt. Cornel Widmer, unabhängiger Verwaltungsrat, verfügt über fundierte Erfahrung im Bereich Immobilieninvestitionen und Immobilien-Asset-Management. Von 2012 bis 2026 war er als Global Head of Real Estate bei der Zurich Insurance Group tätig, wo er für die globale Immobilienstrategie der Gruppe verantwortlich war. Er hat einen Master of Science in Real Estate der Universität Zürich und ist bzw. war in mehreren Verwaltungsräten von Unternehmen und Immobilienfonds im In- und Ausland tätig.



Frédéric Traimond ist Stv. Generaldirektor der Vaudoise-Gruppe, CRO und Leiter des Departements Risiken, Aktuariat und Rückversicherung. Seit 2018 ist er für die Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen verantwortlich und Vorsitzender der Anlagekommission. Als ausgebildeter Aktuar nahm er verschiedene Funktionen in den Bereichen Versicherung, institutionelle Anlagen und Asset Liability Management (ALM) wahr. Ausserdem hat er Einsitz in mehreren Verwaltungsräten der Gruppe.



Die beiden neuen Mitglieder ergänzen den Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG, dem bereits folgende Personen angehören: Jean-Daniel Laffely (Präsident), CEO der Vaudoise, Christoph Borgmann (Mitglied des Verwaltungsrats), CFO der Vaudoise und Reto Kuhn (Mitglied des Verwaltungsrats), CIO der Vaudoise. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

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