WAHL21/Söder: Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat Scholz

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz anders als der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ausdrücklich zum Sieg bei der Bundestagswahl gratuliert und sich zugleich von Laschet bei der Interpretation des Wahlergebnisses abgegrenzt. "Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz - eindeutig", sagte Söder nach einer Sitzung der CSU-Landesgruppe.

Nach der "schweren Niederlage" der Union am Sonntag sei es "wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert", forderte er. "Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle... Olaf Scholz gratuliere dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat", sagte Söder. "Ich will das an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen."

Aus dem Wahlergebnis lasse sich "kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren". Jedoch bleibe die Verantwortung für die Union. Die SPD sei nun "am Zug", für eine Ampelkoalition zu sondieren. "Ganz klar ist, dass zunächst einmal das naheliegt", sagte der CSU-Chef mit Blick auf ein solches Bündnis von SPD, Grünen und FDP. "Wenn das nicht funktionieren sollte, sind wir zu Gesprächen bereit." Jedoch betonte Söder: "Es gibt eine kleine Möglichkeit, glaube ich, dass vielleicht am Ende die Ampel nicht kommen könnte und dann Jamaika zum Tragen kommt."

Mehrfach forderte Söder, das Ergebnis müsse man annehmen. "Nur auf Mathematik zu setzen, reicht nicht aus", betonte er mit Blick auf die Koalitionsmöglichkeiten. "Es braucht auch immer eine gesellschaftliche und auch moralische Legitimation für einen solchen Regierungsauftrag." Im Fall einer Jamaika-Koalition gelte es, ein "neues Narrativ" zu finden. Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt betonte, es habe sich "um eine der unnötigsten Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte" gehandelt. "Wir wissen, dass dies die Woche der Entscheidungen ist", sagte er. Dies gelte, was den politischen Kurs angehe und, "was das Personal anbelangt".

