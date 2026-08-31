31.08.2026 12:33:38

Wahlexperte: AfD-Unterstützung in allen Bevölkerungsgruppen

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD findet nach Aussage eines Wahlexperten inzwischen in allen Bevölkerungsgruppen Unterstützung. "Eine Partei, die in Umfragen auf um die 40 Prozent kommt, die kann sich eben nicht mehr nur auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe stützen", sagte Stefan Merz vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Deutschlandfunk mit Blick auf die Landtagswahlen am 6. September in Sachsen-Anhalt. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD liegt in den Umfragen deutlich vor der CDU, die derzeit mit SPD und FDP regiert.

Graduelle Unterschiede

"Mittlerweile, muss man sagen, findet die AfD Unterstützung in allen Bevölkerungsgruppen", sagte Merz. Es gebe Unterschiede, die seien aber graduell. "Männer wählen deutlich häufiger AfD als Frauen. Junge und mittlere Altersgruppen machen es häufiger als ältere, Berufstätige wählen häufiger AfD als Rentner und unter den Berufstätigen wiederum sind es Arbeiter, die es häufiger tun als Angestellte und Beamte", so der Wahlexperte. Menschen ohne Abitur stimmten öfter für die AfD als Menschen mit Abitur und auf dem Land und in Kleinstädten werde häufiger AfD gewählt als in Großstädten.

Das bedeute aber im Umkehrschluss nicht, dass die Partei in den anderen Bevölkerungsgruppen nicht gewählt werde. Frauen stimmten für die AfD zwar seltener, aber auch unter ihnen sei die Partei in Sachsen-Anhalt nach den Umfragen derzeit die stärkste Partei./cco/DP/stw

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