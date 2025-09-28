|
Wahllokale in NRW geschlossen - Spannung bei Stichwahlen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die Auszählung der Stimmen für die künftigen Rathauschefs und Landräte begonnen. Um 18.00 schlossen landesweit die Wahllokale.
In fast 150 Kommunen in NRW mussten noch Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt werden. Stichwahlen gab es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte.
Besonders im Fokus stehen 21 kreisfreie Städte, in denen in der zweiten Wahlrunde noch um das Oberbürgermeisteramt gekämpft wurde. In Köln traten Kandidaten von SPD und Grünen an. In Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen hatten es AfD-Kandidaten in die zweite Runde geschafft und trafen dort auf Kandidaten von SPD oder CDU. In der seit fast 80 Jahren von der SPD regierten Ruhrgebietsstadt Dortmund trafen Kandidaten von SPD und CDU aufeinander./dot/DP/he
