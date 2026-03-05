Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.03.2026 12:36:00
Wahnbeziehung zu KI-Chatbot: Vater verklagt Google nach Suizid seines Sohnes
Der Chatbot Gemini soll einen Mann in eine gefährliche emotionale Bindung verwickelt und zum Suizid gedrängt haben. Der Vater des Verstorbenen verklagt Google.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
