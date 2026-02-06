WAIDA MFG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WAIDA MFG hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

WAIDA MFG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,96 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat WAIDA MFG im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WAIDA MFG 2,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at