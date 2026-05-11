WAIDA MFG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WAIDA MFG gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -9,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat WAIDA MFG im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WAIDA MFG 1,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 42,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 66,95 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,85 Prozent auf 7,55 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6,66 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at