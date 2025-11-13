WAIDA MFG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WAIDA MFG äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,94 JPY, nach 32,17 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,38 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,91 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at