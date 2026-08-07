WAIDA MFG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WAIDA MFG hat sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WAIDA MFG ein Ergebnis je Aktie von -6,250 JPY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent auf 1,23 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at