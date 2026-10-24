Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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24.10.2026 10:30:00
Waiting for the Perfect Moment to Invest? History Says That Could Cost You.
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has put up an average total return of 15.7% per year during the past decade. From a historical perspective, this is exceptional. It's worth noting that this figure includes every crash that has occurred along the way.
The path is never a smooth one. Since October 2016, the benchmark has suffered five corrections, meaning drops of 10% to 20% from a recent record high. It has also endured two bear markets, or declines of more than 20%.
Consequently, many investors believe waiting for the right moment is the smart move. After all, there is always fear, uncertainty, and doubt. Something always looks ready to break.
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Analysen zu Perfect Moment Ltd Registered Shs
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