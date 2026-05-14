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14.05.2026 06:31:29
WAJA company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WAJA company Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 SAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,1 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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