WAJA company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WAJA company Registered hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 SAR gegenüber 0,080 SAR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 138,52 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 198,81 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at