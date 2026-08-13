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13.08.2026 06:31:29
WAJA company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
WAJA company Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WAJA company Registered ein EPS von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,0 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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