Wajax: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wajax lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,56 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wajax 0,050 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 560,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 565,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,64 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Wajax ein EPS von 1,97 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,27 Prozent auf 2,15 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at