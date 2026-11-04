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04.11.2026 06:31:28
Wajax informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wajax lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 CAD, nach 0,770 CAD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Wajax mit einem Umsatz von insgesamt 477,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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