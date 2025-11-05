Wajax legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wajax hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 483,1 Millionen CAD gegenüber 481,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at