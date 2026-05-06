Wajax öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wajax äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 502,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 555,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at