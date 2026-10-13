UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
13.10.2026 17:47:58
WAK des Ständerats: Die UBS allein soll für den PLB bezahlen
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
UBS soll für den PLB zahlen. (Bild: finews)">
Die Kommission des Ständerats für Wirtschaft und Abgaben kommt den Banken bei der Vorlage für den Public Liquidity Backstop entgegen. Neu müsste nur noch die UBS eine Vorabentschädigung für die Bereitstellung der Liquiditätsunterstützung berappen. Die Bankiervereinigung lehnt eine solche Abgeltung gleichwohl entschieden ab.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
13.10.26
|Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|42,82
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.