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10.11.2026 06:31:29
WAKACHIKU CONSTRUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
WAKACHIKU CONSTRUCTION hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 131,83 JPY gegenüber 65,55 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 29,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WAKACHIKU CONSTRUCTION 25,17 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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