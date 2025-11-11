WAKACHIKU CONSTRUCTION stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WAKACHIKU CONSTRUCTION äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at