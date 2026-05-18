Wakamoto Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wakamoto Pharmaceutical hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Wakamoto Pharmaceutical 2,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wakamoto Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Wakamoto Pharmaceutical ein EPS von 1,85 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,91 Milliarden JPY gegenüber 7,79 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at