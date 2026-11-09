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09.11.2026 06:31:29
Wakamoto Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wakamoto Pharmaceutical hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,740 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Milliarden JPY – ein Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wakamoto Pharmaceutical 2,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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