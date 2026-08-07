Wakamoto Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wakamoto Pharmaceutical äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,120 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wakamoto Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at