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10.07.2026 06:31:29
Wakita gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wakita hat am 09.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 22,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wakita noch ein Gewinn pro Aktie von 23,52 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Wakita mit einem Umsatz von insgesamt 24,62 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,55 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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