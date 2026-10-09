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09.10.2026 06:31:28
Wakita hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Wakita hat am 08.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 9,91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,14 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Wakita 24,17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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