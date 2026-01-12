|
Wakita: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Wakita hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,76 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,33 Milliarden JPY.
