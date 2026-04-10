Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Wakita vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wakita hat am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,80 JPY gegenüber 10,09 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 24,20 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 69,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 79,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 93,22 Milliarden JPY, während im Vorjahr 92,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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