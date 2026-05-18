Wakou Shokuhin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wakou Shokuhin hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 145,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wakou Shokuhin 132,19 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 462,27 JPY. Im letzten Jahr hatte Wakou Shokuhin einen Gewinn von 484,99 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 17,34 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at