Wakou Shokuhin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wakou Shokuhin hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 80,06 JPY. Im letzten Jahr hatte Wakou Shokuhin einen Gewinn von 72,38 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Wakou Shokuhin im vergangenen Quartal 4,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wakou Shokuhin 3,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at