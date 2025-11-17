Wakou Shokuhin präsentierte Quartalsergebnisse

Wakou Shokuhin hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Wakou Shokuhin 68,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wakou Shokuhin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at